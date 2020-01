In casa Roccella iniziano i preparativi per la trasferta di Palermo, in programma tra due domeniche. Ecco quanto si legge: “In vista della trasferta di Palermo per la partita che si giocherà tra due domeniche, il 19 gennaio 2029, l’Asd Roccella sta organizzando un pullman per i tifosi che vorranno seguire la squadra.

Il costo andata ritorno del pullman GT è di €. 26,00 a persona. È richiesta adesione minima di 50 persone.

Prenotazione presso Bar Roma, anticipo €. 11,00″.