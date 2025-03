Il Mattino: “Salernitana, contro il Palermo caccia al doppio successo: sarebbe la prima volta”

C’è una prima volta che la Salernitana sogna di scrivere questa sera: battere due volte nella stessa stagione il Palermo. Come ricorda Pierluigi Capuano su Il Mattino, i granata non hanno mai centrato un doppio successo contro i rosanero: nelle stagioni in cui hanno vinto in Sicilia, al ritorno sono arrivati sempre o un ko o un pareggio interno.

L’andata di questo campionato, lo scorso 6 ottobre, si chiuse 0-1 al Barbera con gol decisivo di Tello. Ora, in un Arechi che si prepara a spingere la squadra di Breda, c’è la possibilità di completare un filotto inedito nella storia del confronto.

I precedenti all’Arechi: bilancio favorevole ai granata

Sono 20 i precedenti casalinghi tra Salernitana e Palermo, 8 le vittorie granata, 9 i pareggi e 3 le affermazioni dei rosanero. In Coppa Italia, il ricordo più vivido risale al 15 settembre 2004, quando il Palermo passò in vantaggio con Brienza, ma fu poi rimontato da una doppietta di Mendil: finì 2-1. Al ritorno, però, il 2-0 firmato Farias eliminò l’Ippocampo.

In campionato, invece, il Palermo non perde a Salerno da più di 22 anni, ovvero dal 3-1 del 31 ottobre 2002: in quell’occasione, dopo il vantaggio iniziale di Arturo Di Napoli, i granata ribaltarono tutto con Babù e la doppietta di Vignaroli.

Ultimi confronti e curiosità

L’ultimo pareggio tra le due squadre all’Arechi è lo 0-0 del 25 agosto 2018. Prima ancora, l’1-1 del 23 settembre 2003, con Gasbarroni a segno in pieno recupero per rimontare il gol di Tulli in un match inizialmente previsto per la prima giornata e poi rinviato per lo sciopero legato all’allargamento della Serie B a 24 squadre.

Il più recente blitz del Palermo a Salerno è lo 0-2 del 18 maggio 2018 con reti di Chochev e La Gumina. Prima di allora, bisogna risalire a 28 anni prima, al 20 maggio 1990, quando un’altra doppietta – stavolta di Cangini – firmò lo 0-2. Ancora prima, l’1-2 dell’8 gennaio 1939, con Rier protagonista di un’altra doppietta, prima del gol della bandiera granata di Tabacchi.

Il 30 marzo non è una data amica per la Salernitana

La squadra granata ha giocato 14 volte il 30 marzo, ottenendo un bilancio non troppo incoraggiante: 4 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte. Se in trasferta il rendimento è in perfetta parità (2 vittorie, 2 pari e 2 ko), è il rendimento interno a destare qualche preoccupazione: 3 sconfitte (contro Brescia, Chieti e Genoa), 3 pareggi (con Crotone, Lucchese e Venezia) e solo 2 successi.

Il primo è un roboante 4-0 del 1930 contro l’Acquavivese (gol di Novella, Serena e doppietta di Adinolfi), il secondo un più recente 2-0 al Martina nel 2008, deciso da una doppietta – manco a dirlo – di Arturo Di Napoli.