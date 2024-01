Il Mattino: “Benevento, nel mirino Valente del Palermo”

L’edizione odierna de “Il Mattino” si sofferma sul calciomercato del Benevento che avrebbe messo nel mirino Nicola Valente del Palermo.

La cessione di El Kaouakibi al Sudtirol libera posti nella lista degli ‘Over’ e consente al Benevento ulteriori margini di manovra in entrata, per completare l’organico da mettere a disposizione di Auteri per la seconda parte di stagione.

Tra gli obiettivi del direttore tecnico della Strega c’è un esterno destro che sia in grado di giocare a tutta fascia e che dunque possa giocarsi il posto con Improta. Nel mirino è finito Nicola Valente, 32enne di proprietà del Palermo. E’ in scadenza di contratto con i rosanero e sulle sue tracce ci sono altri club di Serie C – su tutti, il Vicenza – tra cui appunto il Benevento che una decina di giorni fa ha effettuato un primo sondaggio con il suo agente, Luca Ariatti. Ora potrebbero esserci sviluppi.