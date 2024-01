Gazzetta dello Sport: “Rivoluzione Como. Tutte le trattative del giorno in B”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie B.

Il turno di campionato – domani al Sinigaglia arriva l’Ascoli – sarà quasi un pit stop per il mercato del Como, che negli ultimi giorni ha viaggiato a pieni giri e punta a un’altra sgasata sul rettilineo dell’ultima settimana. Ieri è stato presentato Matthias Braunoder – centrocampista e capitano della Under 21 austriaca, prestito con diritto di riscatto dall’Austria Vienna –, ma soprattutto è stato riaperto con grande incisività il fronte del difensore, con Edoardo Goldaniga a un passo dall’accettare un contratto di due anni e mezzo.

Il centrale – non convocato per stasera da Ranieri –, lascia così il Cagliari (dove è in scadenza) per occupare nell’organico di Roberts e Fabregas una casella ritenuta prioritaria sin da inizio gennaio. Verrà annunciato a breve, magari a ruota dello svizzero Samuel Ballet, esterno offensivo del Winterthur per il quale è tutto definito. Ma non è finita: il Como – con le pratiche Strefezza e Nsame sempre sul tavolo – potrebbe inserirsi nell’immediato o per l’estate anche nella corsa a Tommaso Fumagalli, bomber della Giana, per il quale si era comunque mosso per primo il Bari (e poi ci saranno da definire le uscite di – almeno – Blanco, Mustapha e Kerrigan.

Le altre A proposito di Bari: Ciro Polito sta spingendo concretamente per portare in biancorosso l’esterno mancino Abdoul Guiebre dal Modena, per il quale si lavora su un prestito con diritto di riscatto (è ancora impegnato in Coppa d’Africa col Burkina Faso, martedì l’ottavo di finale contro il Mali). Sempre in tema di difensori – nella giornata in cui il Palermo ha ufficializzato Diakitè e la Ternana, a sua volta, Sgarbi – è stato molto attivo anche il Südtirol: dal Benevento torna El Kaouakibi (l’italo-marocchino è stato già a Bolzano nel 2020/21), mentre è stato opzionato per luglio Nicola Pietrangeli, centrale protagonista con il Rimini in Serie C. C’è un esterno offensivo invece nel mirino della Feralpisalò, che ha messo gli occhi su Giacomo Manzari (Ascoli, ma proprietà Sassuolo).