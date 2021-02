E’ fatta per l’arrivo di Drogba in Italia, non si tratta di Didier ma del figlio Isaac. Il calciatore ha firmato per la Folgore Caratese, club che milita nel Girone A di Serie D. Si tratta di un innesto di altissimo livello sia per una questione di marketing ma anche sotto l’aspetto tecnico. Ecco il comunicato del club:

“La società Folgore Caratese comunica di essersi assicurata le prestazioni a titolo definitivo dell’attaccante Isaac Drogba, figlio di Didier. Nato a Parigi il 15 dicembre 2000 é cresciuto nelle giovanili del Chelsea per poi passa all’EA Guingamp Under19 nella stagione 2017/2018. Nel 2019 è stato promosso nella squadra B del club francese. Bienvenue à Carate Isaac!”.





Isaac Drogba è il figlio dell’ex Chelsea Drogba, è un classe 2000 quindi con ampi margini di miglioramento. E’ cresciuto nelle giovanili del Chelsea, successivamente si è trasferito nel Guingamp U19 per poi passare nella squadra B. Si è svincolato e ha firmato il nuovo contratto con il club italiano. Si tratta di una prima punta forte fisicamente ma che riesce a disimpegnarsi anche in zona esterna, sia a destra che a sinistra.