Ieri contro l’Avellino, se ce n’era ancora bisogno, il Palermo ha dimostrato delle forti carenze a livello caratteriale. La squadra di Boscaglia è andata sotto e non ha avuto la forza di reagire.

Non è la prima volta in stagione che i rosanero vengono messi sotto dall’avversario, infatti è accaduto ben undici volte. Di queste undici solamente in quattro occasioni la squadra di Boscaglia è riuscita a tornare a casa con dei punti e si tratta di quattro pareggi, nello specifico sono: le gare terminate 1-1 contro Catanzaro, Bari e Teramo, alle quali va aggiunto il 3-3 contro la Viterbese. In tutte le altre sono arrivate solo delle sconfitte.





Di queste, alcune sono anche sconfitte sonore. Come accaduto all’andata nelle sfide contro Teramo e Foggia, entrambe terminate 2-0. A queste c’è da aggiungere anche la gara di andata contro l’Avellino, oppure quella contro il Bisceglie, con la reazione arrivata solo nei minuti finali culminata dalla rete di Luperini che fissò il risultato sul 2-1.

Non vanno comunque dimenticate le volte dove il Palermo è andato in vantaggio ed è stato prima rimontato e dopo superato. È accaduto la prima nel recupero dell’ottava giornata contro contro la Viterbese, che si è conclusa 3-3 grazie alla rete di Lucca siglata nel finale, e nella prima gara interna del 2021. In quella giornata i rosa affrontarono la Virtus Francavilla, in grado di ribaltare l’1-0 e vincere per 1-2. Il Palermo nella ripresa di quella sfida sembrò assente e non riuscì a reagire allo svantaggio subito.

È fuori di dubbio che non tutte le volte che una squadra va sotto possa o debba recuperare. Ma dal Palermo, che aveva iniziato la stagione con l’obiettivo minimo dei playoff, era lecito aspettarsi qualcosa in più e non solamente questi 4 punti da situazione di svantaggio.

In questa classifica la squadra di Boscaglia è alla pari con la Juve Stabia (che però è andata in svantaggio una volta in meno) e fa meglio solo di quattro squadre e sono: Vibonese e Cavese che hanno raccolto 3 punti e della coppia Potenza-Paganese ferme a quota 1. In più, fa specie vedere che meglio dei rosa hanno fatto Monopoli (a quota 6), Casertana e Viterbese (5) che nella classifica del campionato le stanno dietro.

Ma non solo. La squadra di Boscaglia ha fatto anche peggio del Bisceglie, che sabato sarà di scena proprio al “Barbera”. I pugliesi, che hanno ben 10 punti in meno in classifica rispetto ai rosanero, hanno totalizzato il doppio di punti dei siciliani da situazioni di svantaggio, portando a casa addirittura una vittoria nella fattispecie l’1-3 contro il Foggia dello scorso 14 ottobre.