Intervenuto ai microfoni di “Tuttoc.com”, il tecnico Bortolo Mutti ha parlato del periodo di difficoltà del Bari:

«Sicuramente servirà un segnale importante, deve dimostrare di essere la seconda forza del campionato. Dovrà aggredire i playoff con personalità. L’altalena di risultati non aiuta la squadra. Cosa sta succedendo? Non ho idea. Le tensioni potrebbero influenzare l’andamento sul campo, ma il Bari deve trovare consapevolezza e forza in vista del percorso che si troverà davanti. Sarà importante affrontare gli spareggi promozione col giusto carisma.





La Ternana è imprendibile? La Ternana ha la consapevolezza di essere padrona del girone. Ha la forza per poter gestire qualsiasi momento, non credo avrà problemi. Ha autostima e coscienza, non cederà il passo in alcun modo. Il calcio è imprevedibile, ma la squadra di Lucarelli non perderà la leadership conquistata sul campo.

Per il Bari c’è lo spettro della permanenza in Serie C, come come l’anno scorso. Fallirebbe di nuovo nel raggiungimento dell’obiettivo? Una campagna acquisti importante non basta per vincere. È il secondo anno che si presenta con una corazzata incredibile, ma le difficoltà ci sono sempre. Il Girone C poi è pieno di grandi avversarie che complicano il compito dei biancorossi. Il Bari deve comunque trovare una consapevolezza e imporsi da qui in avanti: non può sbagliare l’approccio ai playoff».