L’edizione odierna de “Il Fatto Quotidiano” si sofferma sui cambiamenti della Champions League.

Oggi si disputa con 32 squadre al via divise in 8 giorni da 4 per passare – dagli ottavi di finale – ai doppi match a eliminazione diretta.





Dal 2024 tutto cambierà: ci saranno 36 squadre (4 in più) allo scopo di ingigantire, inflazionandola con partite farlocche, la fase iniziale. La fase iniziale avrà 10 giornate. Secondo l’indiscrezione del “Times” la Premiata Ditta “Ceferin, Agnelli & C.” ha deciso di far scomparire i gironi varando un campionato unico a 36 squadre in cui ogni club incontra 10 avversari diversi, 5 in casa e 5 in trasferta.

Ne nascerebbe una classifica unica a 36 posizioni, con le prime 16 che si qualificano agli ottavi in accoppiamenti stile playoff, mentre gli 8 club piazzatisi tra il 17° e il 24° posto si qualificherebbero all’Europa League.