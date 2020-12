L’edizione odierna del “Corriere della Sera” si sofferma sulla morte di Maradona.

Prende sempre più corpo l’ipotesi di «morte derivata da mala gestione del paziente». Diego non doveva essere dimesso dalla clinica Olivos, ma andava portato in un centro specializzato per proseguire la riabilitazione. Prende corpo l’ipotesi che i resti del Diez vengano riesumati.





La richiesta arriva da uno dei figli segreti, Santiago Lara. Ma le altre figlie non sono d’accordo.