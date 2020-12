L’edizione odierna del “Corriere della Sera” si sofferma sull’ultimo DPCM.

Saranno pubblicati oggi i chiarimenti del governo. Il rientro presso la residenza e il domicilio è sempre consentito. Nei giorni di divieto si può andare fuori regione soltanto da persone non autosufficienti, quindi non per motivi di compagnia. Chi va da queste persone deve farlo da solo, non è

consentito spostarsi con altri familiari.





Nei giorni in cui è vietato uscire dal comune si può andare da un genitore solo? Sì, ma anche in questo caso non è consentito spostarsi con altri familiari. Il ricongiungimento per le coppie è previsto soltanto per stare nell’abitazione dove si vive.

Dal 21 dicembre al 6 gennaio è vietato trasferirsi nelle seconde case.