Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha rilasciato alcune dichiarazioni soffermandosi sull’aggressione a Salvatore Caiata, presidente del Potenza.

«Bisogna smettere di pensare che sia tollerabile un gesto di violenza. Ancora una volta devo rimarcare un fatto del genere. Sono vicino a Salvatore Caiata. Non ci sarebbe calcio senza di lui a Potenza e non ci sarebbe stato ai livelli alti di questi anni. Che altro si vuole da lui? E, in ogni caso, chi commette atti di violenza è un delinquente, senza se e senza ma».