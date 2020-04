Il Comune di Palermo sta studiando un piano per i cimiteri, in maniera tale da permettere ai cittadini di fare visita ai propri defunti. Secondo quanto riporta “Il Giornale di Sicilia” l’idea del Comune è quella di fare degli ingressi contingentati su prenotazione per i tre campi santi della città, ovvero Cappuccini, Rotoli e Santa Maria di Gesù. Si attende l’ok del governo, il tutto inizierà dalla fase 2. L’accesso verrà organizzato in tre fasce orarie: dalle 8 alle 10, dalle 10 alle 12 e dalle 12 alle 14. Per ciascun turno potranno accedere 150 persone ai Rotoli, 40 a Santa Maria di Gesù e 10 ai Cappuccini.