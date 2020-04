Emergono nuovi particolari su quando il Coronavirus ha iniziato a circolare in Italia. La task force della Lombardia non ha dubbi, secondo loro il virus circolava a Milano già il 26 gennaio. Secondo quanto riporta “Il Corriere della Sera” già 160 persone prima del 21 febbraio avevano avuti contatti con il Coronavirus e la data del 26 gennaio è considerata il giorno zero. L’attenzione mediatica invece si è raggiunta con il caso di Codogno del 21 febbraio, con il povero Mattia che rimase in Terapia Intensiva per almeno un mese.