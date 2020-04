Il decreto che entrerà in vigore il 4 maggio darà la possibilità a chi è lontano dal proprio domicilio di fare rientro a casa. Secondo quanto riporta “Il Mattino” molto probabilmente ci sarà una nuova fuga dal Nord verso il Sud. Infatti Trenitalia ha aumentato le corse, e le biglietterie virtuali sono state prese d’assalto, praticamente esauriti i posti su treni e aerei. Tutti si ricordano della fuga da Milano di tantissime persone per poter tornare al Sud e sfuggire al virus, adesso con ogni probabilità si verificherà di nuovo. Immagini che hanno indignato l’intero Paese e messo a rischio la salute pubblica visto che si usciva da una zona in piena epidemia Covid-19. E ora, il 4 maggio, potrebbe verificarsi il bis. Treni, autobus e i pochi aerei nella tratta Milano-Napoli sono stati già presi d’assalto. E Trenitalia ha già raddoppiato i convogli. Le scelta di aumentare le corse delle Freccerosse non è stata presa per agevolare questo secondo esodo ma solo in vista della riapertura prevista dal decreto del 4 maggio. Sarà infatti consentito spostarsi tra Regioni in virtù di compravate esigenze lavorative, di salute o per tornare al proprio domicilio. E sono questi ultimi che hanno preso d’assalto le biglietterie virtuali per accaparrarsi un posto per tornare al Sud.