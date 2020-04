L’emergenza Coronavirus sta avendo conseguenze disastrose dal punto di vista economico, infatti secondo quanto riporta “Il Giornale di Sicilia” è pronto un nuovo decreto che cercherà di risollevare la situazione. Pronto un bonus di 800 euro per gli autonomi in 24h, Tra le misure, inoltre, ci sarebbero ammortizzatori, compresi altri due mesi di proroga della Naspi per chi ce l’ha in scadenza, , niente Iva sulle mascherine e gli altri dispositivi di protezione individuale per tutto il 2020, aiuti alle famiglie e risorse a fondo perduto per le Pmi.