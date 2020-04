La situazione del Catania è sempre più critica, Nino Pulvirenti, patron del club etneo, ha deciso, lascerà i rossoazzurri. Secondo quanto riporta “La Sicilia”, l’unico modo per salvare il salvabile sarebbe quello di lasciare la barca mentre affonda e sperare che una possibile nuova proprietà riesca a risollevare la situazione della società etnea. Adesso a salvare il Catania ci penserà il trio formato da Di Natale-Astorina e Scuderi che dovranno continuare l’attività agonistica con il rischio di rispondere giudizialmente delle loro azioni, qualora fosse accertato l’azzeramento del capitale sociale o depositare i libri contabili in tribunale per la dichiarazione di fallimento del Calcio Catania.