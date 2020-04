Tutto il calcio è in attesa di capire se la stagione può essere conclusa o no vista l’emergenza Coronavirus. Accade anche però che il Belgio abbia già deciso di assegnare il titolo di campione al Brugge, primo in classifica al momento dello stop e chiudere dunque qui i giochi. Una decisione autonoma che non è stata gradita dal presidente dell’Uefa, Alexsander Ceferin che ntervistato da “Zdf”, ha minacciato sanzioni per chi prende vie alternative da quelle indicate: «Non credo che questa sia la decisione giusta. La solidarietà non è una strada a senso unico. Non puoi chiedere aiuto e decidere da solo cosa ti sia più comodo. I belgi e le federazioni che potrebbero considerare di fare lo stesso stanno rischiando la partecipazione alla competizione europea del prossimo anno».