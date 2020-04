Più di 17mila persone sono state arrestate in Sudafrica nella prima settimana del blocco deciso dal governo per contenere la pandemia da coronavirus, che a oggi conta nel Paese africano circa 1.500 casi confermati, secondo la versione locale della BbC. Funzionari hanno già fatto sapere che se le persone non rimangono a casa i contagi potrebbero salire nelle prossime settimane. Vi è stata resistenza in merito ad alcune prescrizioni, che includono il divieto di vendita di alcolici e di corsa fuori. Ieri il ministro della Polizia Bheki Cele ha dichiarato che le autorità hanno ricevuto in settimana più di 87.000 denunce per violenza di genere.