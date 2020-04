Alcuni genitori, usciti a passeggio con i propri figli in gruppo, sono stati raggiunti, secondo quanto riporta “Lanazione.it”, da una pattuglia della Polizia Municipale che ha contestato la violazione del Decreto Legge 19/20 ovvero il divieto di assembramento. “Evidentemente qualcosa del messaggio STARE A CASA non è chiaro. Non si dovrebbe arrivare a dover sanzionare, ma soprattutto dispiace che alcuni cittadini non capiscano l’importanza di questi provvedimenti – sottolinea il sindaco Matteo Biffoni -. Nessuno è immune dalla diffusione del contagio, neppure i più giovani, e pur comprendendo il desiderio di uscire i genitori devono essere responsabili nell’interesse della salute di tutti, compresi i loro figli. Trasgredire è più che una violazione di legge, è una mancanza di rispetto per chi sta in casa, per chi lotta ogni giorno contro il Covid-19, per tutta la nostra comunità”.