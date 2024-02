Iachini presenta Sudtirol-Bari: «Ai miei chiedo passi in avanti»

Il tecnico del Bari, Beppe Iachini ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Sudtirol.

Ecco le sue parole:

«Chiedo passi in avanti ai miei. Poi le risposte le avremo dopo la partita. Però sono curioso di vedere le differenze tra prestazioni in casa e fuori casa. Ma differenze non ce ne devono essere se si vuole puntare in alto. Dobbiamo migliorare la conoscenza e l’organizzazione, la fase difensiva e la fase offensiva. Lavorare sulle palle inattive. lo conosco solo la strada del lavoro. Contano l’applicazione, l’atteggiamento e la mentalità. Bisogna avere personalità in campo per gestire tutte le situazioni».