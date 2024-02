Cremonese verso il Palermo: il report della seduta odierna

Continua la preparazione della Cremonese in vista della sfida contro il Palermo.

La squadra di Giovanni Stroppa si è ritrovata questa mattina al Centro Sportivo Arvedi per svolgere una seduta di allenamento. La sessione odierna è iniziata con l’attivazione fisica in palestra. Terminata questa fase, la squadra si è spostata sul campo 1 per concentrarsi su esercitazioni tattiche, partita a tema e partita su campo di 60 metri.

A seguire l’allenamento c’era anche Steffen Højer, commissario tecnico della Nazionale Under 21 danese. Tuia ha continuato il suo percorso di lavoro differenziato. Domani è in programma una seduta alle 10:30.