Pirlo presenta Cosenza-Sampdoria: «Dovremo avere occhio di riguardo per Tutino»

In vista del match tra Cosenza e Sampdoria, il tecnico dei blucerchiati siè espresso in conferenza stampa per parlare del match.

Di seguito le sue parole:

«Tutino sta facendo molto bene, soprattutto nell’ultimo periodo, è un attaccante di categoria molto bravo nell’attaccare la profondità, è un giocatore veloce che sa muoversi bene vicino a un altro giocatore di reparto. Dovremo stare attenti, lo abbiamo studiato come era già successo all’andata. È un giocatore che in Serie B ha sempre fatto bene, dovremo avere un occhio di riguardo, ma non solo nei suoi confronti.

Ci aspettiamo il solito ambiente: quando giocano contro la Sampdoria tutti vogliono essere presenti, è una squadra di una certa storia e c’è molta attesa per questo tipo di partite ma noi non ci faremo influenzare dall’ambiente perché siamo abituati a giocare sotto pressione, con tanti tifosi. Anzi ci deve dare una spinta in più per essere più concentrati e fare bene la partita.

La preoccupazione ci dev’essere, quando non sei in una situazione di classifica serena è normale che puoi avere un po’ di preoccupazione, però va tramutata in energia positiva per uscire da questa situazione. Non dobbiamo avere paura, sappiamo che è una classifica delicata ma niente timore, anzi positività per poter andare avanti»