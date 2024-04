Filippo Ranocchia ha parlato nel post-partita di Palermo-Reggiana, match perso 1 a 2 dai rosanero:

«Abbiamo fatto un buonissimo primo tempo, abbiamo avuto qualche occasione per fare il 2-0 e non ci siamo riusciti. Nella ripresa siamo partiti bene, loro hanno trovato casualmente in due gol. Una punizione da fuori e un tiro al volo. Non siamo stati bravi e lucidi e recuperare la partita».