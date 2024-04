Palermo-Reggiana, Ranocchia: «Siamo in un periodo difficile, ma siamo determinati a risollevarci»

Filippo Ranocchia ha parlato nel post-partita di Palermo-Reggiana, match perso 1 a 2 dai rosanero:

«Io sto abbastanza bene, sono recuperato totalmente, mi sono allenato con la squadra tutta la settimana. Ho sfruttato il tempo che mi ha dato oggi il msiter per recuperare la condizione. Per il finale di stagione è evidente e oggettivo che siamo in un periodo difficile. Siamo molto determinati a risollevarci. Volevamo finire tutti bene questa partita per arrivare al meglio allo sprint finale».