Oggi pomeriggio il Lecco è matematicamente retrocesso in Serie C in seguito al 4-0 rimediato sul campo del Parma. Ad inizio secondo tempo si è verificato un episodio alquanto raro. L’arbitro del match fischia l’inizio della ripresa ma, essendosi accorto dell’assenza di Melgrati, ha fatto poi ripetere il calcio d’inizio.

