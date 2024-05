Sudtirol-Palermo. Druso, in 600 nel settore ospiti

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo impegnato oggi a Bolzano contro il Sudtirol, con sugli spalti 600 tifosi rosanero.

Palermo si sta preparando per la prossima partita contro il Südtirol al Druso, con l’obiettivo di allontanare il clima di contestazione che ha circondato le sfide contro Spezia e Ascoli. Un segnale incoraggiante arriva dalle vendite dei biglietti nel settore ospiti, con quasi 600 biglietti venduti su 624 posti disponibili.

L’ultima volta che i tifosi rosanero hanno riempito completamente il settore ospiti in trasferta è stata a Brescia, il 2 marzo. Da allora, la partecipazione dei tifosi è stata in calo a causa dei risultati deludenti della squadra, ma anche per alcuni problemi organizzativi. In particolare, nella partita a Lecco, molti tifosi sono riusciti ad entrare allo stadio solo nei minuti finali a causa della cancellazione dei voli dovuta al maltempo.

Nonostante queste difficoltà, il sostegno dei tifosi resta forte, e la squadra spera che questa partecipazione significativa al Druso possa segnare l’inizio di un clima più positivo attorno al club mentre si avvicinano i playoff.