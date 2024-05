Ex rosa, Perinetti: «Ai playoff tutto si resetta, il Palermo può giocarsi la A»

L’ex ds del Palermo, Giorgio Perinetti, è stato intervistato dal giornalista palermitano Alessio Alaimo per “TMW” esprimendosi su vari temi, anche sui rosanero.

Ecco le sue parole:

«La B si conferma il campionato più intrigante e imprevedibile del pianeta perché arriva all’ultima giornata con tanti verdetti da definire. Ci sono grandi piazze che hanno timore di dover fare i play out come il Bari e altre che devono ancora sudarsi le posizioni di classifica migliori per i playoff come Palermo e Samp. Bari? Tanti stravolgimenti di solito non portano mai a cose positive. Il Bari ha cambiato quattro allenatori: Mignani, Marino, Iachini e adesso c’è la coppia Giampaolo-Di Bari. Quando c’è questa alternanza diventa difficile. Forse non c’era convinzione nella conferma di Mignani dall’inizio. Ma il Bari può ancora dire la sua. Mignani-Palermo? Subentrare non è mai facile. La norma sugli allenatori ha portato ad incentivare più cambi. Ai playoff tutto si resetta al di là delle posizioni di classifica e chi è nella griglia può giocarsi la Serie A».