Como, Roberts: «Parma ci dirà tanto. A Palermo 17 tiri in porta e 60% di possesso palla»

Il tecnico del Como Osian Roberts ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro il Parma soffermandosi anche sulla sconfitta a Palermo.

Ecco le sue parole:

PALERMO-COMO – «Quella che arriva è una settimana importante. Nel primo tempo contro il Palermo abbiamo performato bene, difeso con organizzazione e trovato delle trame offensive interessanti. Siamo dispiaciuti della sconfitta. Dalla partita scorsa salviamo molti aspetti. Conosciamo il Parma, probabilmente è la squadra migliore del campionato. Sabato dovremo assolutamente rispettare il Parma, per vincere bisognerà essere al 100% in ogni momento della gara. Tra gli aspetti positivi metto il 60% di possesso palla e i 17 tiri, tutto ciò in un ambiente complicato. Però abbiamo sbagliato tanto, due dei tre gol presi sono arrivati da cross, su queste situazioni bisogna migliorare. Sul terzo gol non ci siamo nemmeno avvicinati agli standard difensivi che richiediamo.”

COMO-PARMA – «Sarà una grande prova per noi. Il Parma ha una mentalità forte, segnano spesso nei minuti finali, motivo in più per restare concentrati fino alla fine. Ma sono queste le partite che ci dicono chi siamo, quanto siamo vicini o quanto lontani dal Parma, in questo caso. A noi interessa essere competitivi, cercare di ridurre il gap con la prima in classifica. Siamo una squadra nuova, non disponiamo magari dell’amalgama che hanno altre squadre forti».