Spezia, Reca: «Vogliamo tornare in A il prima possibile»

Il calciatore dello Spezia Arkadiusz Reca ha parlato ai microfoni di “DAZN” esprimendosi sul momento delle Aquile e sul campionato.

Ecco le sue parole:

«Gli allenamenti? Per i miei compagni con D’Angelo sono veramente tosti, per me un po’ meno per ora perché lavoro ancora a parte. Spero di rientrare in gruppo dalla prossima settimana. Con mister D’Angelo ho fatto finora solo due allenamenti, poi mi sono infortunato e il mio recupero dura già da tanto, quasi tre mesi. Come già detto spero di rientrare in gruppo dalla prossima settimana. Stiamo parlando con il mister quasi ogni giorno: io gli racconto come mi sento giorno per giorno, lui mi dice che mi vuole a disposizione il prima possibile. E’ uno stimolo a rientrare al più presto. Retrocessione? E’ stato un anno strano e difficile dopo la retrocessione. Ora stiamo lavorando bene, sono arrivati nuovi giocatori che hanno qualità e ci danno una mano. Già dalle ultime tre partite stiamo facendo vedere che va molto meglio e che abbiamo preso la strada giusta.”

«E’ il mio primo anno in Serie B da quando sono in Italia. Ho fatto finora poche partite, mi sembra che la Serie B sia più fisica rispetto alla Serie A. La Serie A ha giocatori che hanno più qualità. In B ci sono forse meno spazi. Dopo che siamo retrocessi è stato tutto difficile, faceva male. Con lo Spezia ho un contratto, avevo voglia di riportare lo Spezia dove merita, in Serie A. Quanto sta succedendo è difficile, nessuno pensava potesse andare così male la stagione, ma ora chi è rimasto ha esperienza e vuole dare tutto per tornare in Serie A. Sono qui in Italia da sei anni, ogni anno cambiavo squadra e mi sarebbe piaciuto rimanere più anni in un solo posto. Spezia è bellissima, qui ho la mia famiglia, i miei figli che vanno a scuola, e devo pensare anche a loro. Stiamo benissimo in città, spero che possa tornare la Serie A e che io ci possa tornare con lo Spezia».