I rosa nelle mani di Pigliacelli. Obiettivo finale e poi il futuro

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo che domani affronterà il Venezia con in porta il ritorno di Pigliacelli.

L’infortunio di Desplanches rilancia Mirko Pigliacelli, il numero 22 del Palermo, che domani difenderà i pali nella gara più importante della stagione contro il Venezia. Questa partita è cruciale, poiché vale un posto nella finale dei play-off di Serie B, l’ultima opportunità per il Palermo di continuare a sognare la promozione.

Pigliacelli, classe 1993, è stato titolare inamovibile per due stagioni, ma nelle ultime fasi di questo campionato ha visto le ultime due partite di regular season e gli spareggi dalla panchina, con Desplanches, portiere dell’Under 21, a difendere la porta. Tuttavia, l’infortunio di Desplanches rende il suo recupero per la gara di domani pressoché impossibile, riaprendo così le porte per Pigliacelli.

Il portiere ex Trapani avrà sicuramente voglia di riscatto e di dimostrare il suo valore, già ampiamente dimostrato con parate decisive che hanno portato punti preziosi al Palermo. Nonostante alcune critiche, Pigliacelli ha avuto una stagione solida, con 36 presenze, 9 clean sheet e 51 gol subiti, senza gravi errori attribuibili a lui.

Dal suo arrivo, Pigliacelli ha dato un contributo fondamentale non solo con le sue parate ma anche con la costruzione della manovra grazie alla sua abilità palla al piede, un’abilità rara in Serie B. Questo ha permesso agli allenatori Corini e Mignani di sviluppare una costruzione dal basso che ha spesso creato occasioni pericolose.

Domani potrebbe essere l’ultima partita di Pigliacelli con la maglia del Palermo, nonostante un contratto valido fino al 2025 e un’opzione di prolungamento per un’altra stagione. Il club sembra orientato a puntare su Desplanches per il prossimo anno. Indipendentemente da come finirà la stagione, Pigliacelli spera di lasciare un buon ricordo, consapevole che il suo futuro difficilmente sarà con i colori rosanero.

Pigliacelli affronta la partita con determinazione, grinta e concentrazione, caratteristiche che lo contraddistinguono. Sta cercando il riscatto e il rilancio, nella speranza che il momento dei saluti sia ancora lontano.