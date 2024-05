Venezia-Palermo. Mille biglietti per il settore ospiti, ma le restrizioni restano

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla vendita dei biglietti per il settore ospiti del Penzo per Venezia-Palermo.

C’è grande attesa per l’apertura della vendita dei biglietti per il settore ospiti in vista della partita decisiva tra Palermo e Venezia, che si terrà domani al Penzo. I tifosi del Palermo sono determinati a non lasciare la squadra senza il loro supporto in questo importante incontro di ritorno della semifinale playoff.

I biglietti saranno disponibili solo a partire dalle 12 di oggi, creando difficoltà per i tifosi rosanero che vogliono essere presenti. La loro presenza è vista come fondamentale per dare energia alla squadra, che deve vincere con due gol di scarto per accedere alla finale play-off e sperare nella promozione.

Solo i non residenti nelle province di Palermo e Venezia con fidelity card potranno acquistare i biglietti, escludendo quindi i tifosi locali organizzati ma permettendo ai residenti nel nord Italia di partecipare. La vendita durerà solo sette ore, dalle 12 alle 19 di oggi, a causa delle normative.

Inizialmente si pensava di estendere le restrizioni a tutta la regione Veneto per via della vicinanza con Padova e del legame tra i tifosi del Palermo e quelli del Padova, ma questa idea è stata superata. Il settore ospiti del Penzo può ospitare 1.000 tifosi, un numero che potrebbe essere limitante considerando il gran numero di fan del Palermo nel nord Italia. Durante la stagione regolare, i giocatori del Palermo sono stati sempre supportati da numerosi tifosi nelle trasferte, come a Modena, Piacenza e Parma. Tuttavia, dato il poco tempo a disposizione, è difficile prevedere l’affluenza per questa partita.