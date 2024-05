Atzori: «Dopo il risultato a Palermo il Venezia è difficilmente recuperabile»

Intervistato da “TMW” Gianluca Atzori ha parlato in merito ai playoff di serie B.

Ecco le sue parole:

«Ternana-Bari? È comunque una partita di calcio. Oggi il Bari non avrebbe mai immaginato di giocare questa partita, mi chiedo: ha la mentalità per venire fuori se non l’ha dimostrato tutto l’anno? La Ternana è avvantaggiata. Playoff di B? Dopo il risultato a Palermo credo che il Venezia sia difficilmente recuperabile. Il Catanzaro ha fatto un cammino incredibile. La mia finale però è Cremonese-Venezia».

«Playoff C? L’Avellino è una squadra fisica, forte. Ora bisogna giocarsela. Il Catania ha vissuto un anno molto difficile. È una partita dal risultato improbabile».