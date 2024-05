Semifinale Playoff Serie B Venezia-Palermo, Agostinelli: «Se i rosa giocano come sanno possono battere chiunque»

Intervistato da “TuttoB” Andrea Agostinelli si è espresso in merito ai playoff di serie B.

Ecco le sue parole:

«Catanzaro-Cremonese? La qualificazione è ancora in bilico. Certo, nel ritorno la Cremonese avrà il vantaggio dei due risultati su tre a disposizione, ma sarà una partita molto equilibrata. Darei qualche chance in più ai grigiorossi, diciamo 60% a 40%. Venezia ipoteca la finale? Certamente, tuttavia non sottovaluterei i rosanero. Se indovinano la serata giusta e giocano come sanno, possono battere chiunque. Direi 70% Venezia e 30% Palermo. Servirà un’impresa, ma è appunto già stata compiuta. Mai dire mai. Di sicuro il Palermo non è favorito, ma niente è impossibile».