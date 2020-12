Abel Hernandez, attaccante dell’Internacional ed ex Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Gianlucadimarzio.com”:

«Ogni stagione c’erano almeno due cambi in panchina. Però questo era il modo di lavorare di Zamparini e credo che abbia fatto anche del bene: alla fine siamo retrocessi, ma lui ha riportato il club in Serie A dopo tanti anni e l’ha fatto andare in Europa. La gente lo deve ringraziare. Il più importante credo sia stato Delio Rossi. Mi ha dato quella fiducia necessaria per giocare con tranquillità. Arrivavo da un calcio meno dinamico e non ero abituato a difendere, lui mi ha fatto capire che per giocare in Serie A dovevo correre».