Abel Hernandez, attaccante dell’Internacional ed ex Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Gianlucadimarzio.com”:

«Zamparini diceva che ballavo spesso ed esageravo con le birre? In discoteca ci andavo solo una volta a settimana, dopo la partita. Normale per un ragazzo. Però sai com’è la gente, ti vedono una volta e se la settimana dopo sbagli la partita, è perché sei andato tutta la settimana a ballare. Probabilmente qualcuno gliel’ha riportata male e poi lui in quell’occasione ha detto quello che gli passava per la testa».





«Il nostro rapporto è sempre stato buono. L’unico aneddoto che ho con lui riguarda il mio addio. Era fatta con l’Hull City, ma lui non rispondeva al cellulare perché gli dispiaceva cedermi e allora io, il mio procuratore e anche Mino Raiola, ci siamo recati a casa sua con l’offerta. È stato strano andare a bussare alla porta del presidente (ride, ndr)».