Abel Hernandez, attaccante dell’Internacional ed ex Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Gianlucadimarzio.com”:

«Pastore? Col Flaco mi sono trovato meglio in assoluto, anche fuori dal campo. Cavani quando sono arrivato era come un fratello maggiore, mi ha aiutato tanto. Con Dybala e Vazquez penso che nessuno si troverebbe male a giocarci insieme: due fenomeni. Con loro mi sento ancora ogni tanto. Con Pastore dormivamo nella stessa stanza nei ritiri e studiavamo i balletti per le esultanze. Ora ho visto che è infortunato, ma credo che abbia bisogno di tornare in campo e di avere la fiducia dell’allenatore, poi sono sicuro che tornerà il Flaco che tutti abbiamo conosciuto».