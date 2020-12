Abel Hernandez, attaccante dell’Internacional ed ex Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Gianlucadimarzio.com”:

«Nazionale? Il momento più importante della mia carriera a livello di squadra, perché avevo davanti Cavani, Suarez e Forlan, e giocavo poco. A livello personale scelgo invece la promozione in Premier con l’Hull City, quando ho segnato 25 reti. Vorrei giocare in un campionato più importante per dimostrare di essere al loro livello».





«CSKA? Non ci sarei dovuto andare: avevo la possibilità di rinnovare, ma ho scelto di andare al CSKA perché giocava in Champions».

«Squadra in cui sarei voluto andare? Quella è la Sampdoria. Adesso ci sta giocando un grande amico mio che è Gaston Ramirez. In passato, il mio agente me ne aveva parlato, ma alla fine non se n’è fatto nulla. Comunque la Samp è una squadra che mi è sempre piaciuta, anche per la maglia. Tempo fa c’era la possibilità di andare in Inghilterra al Watford, proposte dall’Italia non ne ricordo. Voglio tornare a giocare ad alti livelli, la Premier o la Serie A sarebbero un sogno. Senza nulla togliere all’Internacional, perché sto giocando nel campionato più importante del Sud America».