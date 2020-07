La partita di ieri giocata con la Spal, è stata l’ultima giocata al Bentegodi di Verona del capitano dell’Hellas Gianpaolo Pazzini, in campo per 15 minuti. Al termine del match, fuori dall stadio, un gruppo di tifosi si è voluto riunire per porgere un saluto al capitano, mostrando uno striscione con scritto “In bocca al lupo capitano” intonando cori in suo onore. L’esperto attaccante adesso dovra decidere il suo futuro. La società veronese gli ha proposto un ruolo dirigenziale, ma lui vorrebbe continuare a giocare mettendosi ancora in gioco in un altra realtà.

L’ipotesi Monza di Berlusconi sembra essere la pista più calda al momento per il futuro dell’attaccante. Il “Pazzo” Pazzini, come riportato da diversi quotidiani sportivi e non, per la dirigenza rosanero, rappresenta al momento solo una ‘suggestione’ e non un reale obiettivo per l’attacco. Di seguito il video del saluto romantico dei tifosi al proprio capitano, riportato dal sito del noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio CLICCA QUI