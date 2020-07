Non solo mercato dunque per la Reggina, club neopromosso in B. Dopo i due grandi colpi di mercato, targati Menez e l’ex rosa Lafferty, la dirigenza amaranto, come riporta “Sportstrill.it”, è al lavoro anche per creare uno store online su Amazon, colosso mondiale dell’ e-commerce.

Questa volontà della dirigenza amaranto, è data dal fatto che la nuova maglia del club, oltre ad essere presentata, dovrebbe essere messa in commercio prima di quanto non sia avvenuto negli anni passati vista la maggiore visibilità e appeal portata dalla promozione nel campionato cadetto.