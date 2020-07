Secondo l’ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University, infatti, gli Stati Uniti hanno registrato nella giornata di mercoledì 29 luglio ben 1.267, per Covid, la media di un morto al minuto, portando il totale a quasi 150.700 vittime.

Secondo l’ultimo bollettino, inoltre, si segnalano ben 68.086 nuovi contagi in un giorno per gli Usa che tocca così quota 4,24 milioni. A essere colpita, in modo particolare, è lo Stato della Florida: 216 nuovi decessi in un solo giorno segnalano un nuovo record con il totale di oltre 6.300 morti.

Dati simili in termini di morti causati dalla pandemia da coronavirus, negli Usa si erano registrati nei primi giorni di maggio.

Successivamente, specialmente verso fine giugno, i numeri dei bollettini giornalieri erano iniziati a scendere, ma nel mese di luglio si p registrata un impennata vertiginosa del numero dei nuovi casi e anche, sfortunatamente, dei decessi.