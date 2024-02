Ha chiesto la cessione: Inter, colpo a sorpresa dalla Premier League | Che regalo per Inzaghi

Nuovo colpo per Marotta, che stavolta pesca dalla Premier League. Simone Inzaghi sorride e fa fronte all’emergenza.

L’Inter sembra essere pronta a stupire i tifosi con un colpo a sorpresa proveniente dalla Premier League. Il club nerazzurro è alla ricerca di rinforzi, e per la squadra e il modo di giocare di Simone Inzaghi sembra essere individuato il giocatore giusto per rafforzare il proprio reparto.

Il calciatore in questione è stato messo ai margini dalla sua attuale guida tecnica in Inghilterra, utilizzato poco, e sembra essere fuori dai piani del club. Tuttavia, le sue qualità sono indiscutibili e potrebbero essere sfruttate appieno all’Inter, che ha già dimostrato di saper rimettere giocatori di esperienza in piedi (vedasi Acerbi, Darmian).

Marotta proverà a pescare stavolta, dopo aver convinto diverse big in giro per l’Europa, dal Manchester United, per una trattativa che potrebbe agitare il mercato. L’esperienza e le abilità del calciatore – in uscita dai red devils – potrebbero essere un’aggiunta preziosa per l’Inter. I nerazzurri puntano infatti a mantenere la competitività e a lottare su tutti i fronti ed è alla ricerca di profili internazionali.

Inter, colpo dal Manchester United: rinforzo per la difesa

L’Inter sta valutando l’idea di portare Victor Lindelof a Milano per rinforzare la difesa. Il difensore svedese del Manchester United ha trovato poco spazio sotto la gestione di ten Hag, con soli 10 presenze da titolare in stagione. La concorrenza con Harry Maguire ha limitato ulteriormente le sue opportunità, spingendo Lindelof a cercare nuove prospettive per il suo futuro.

Un altro rinforzo da una big europea, in stile Pavard, una nuova pedina perfetta per la difesa a 3 di Inzaghi. Come profilo lo svedese andrebbe a prendere il posto di De Vrij, qualora l’olandese dovesse decidere di lasciare i nerazzurri.

Lindelof, le mosse di Marotta per arrivare al centrale

L’Inter vede in Lindelof un potenziale rinforzo per la propria linea difensiva. Il giocatore svedese ha dimostrato esperienza sia in Champions League che in Premier League, oltre che con la nazionale, e a 29 anni può ancora dare tanto. Il difensore in forza allo United dal 2017 è garanzia di affidabilità e solidità. Tuttavia, l’ingaggio elevato del giocatore potrebbe rappresentare un ostacolo per l’affare. Secondo quanto si apprende, il calciatore guadagnerebbe 8 milioni a stagione.

Nonostante queste difficoltà, il suo valore di mercato è invece molto basso, 15 milioni di euro secondo le ultime valutazioni, ma Marotta avrebbe intenzione di fare abbassare le pretese dello United, puntando sul poco spazio trovato dal calciatore in squadra.