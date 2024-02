Supermercato Lazio, la Juventus fa il bis | Dopo Felipe Anderson tocca a lui: doppio colpo a zero

La Juventus pesca ancora dalla Lazio. Dopo Felipe Anderson Giuntoli punta al doppio colpo a parametro zero.

La Juventus si dimostra ancora una volta una delle squadra più attive sul mercato. Tanti i rumor che hanno interessato la Vecchia Signora, e le trattative che si stanno intrecciando in particolare con una società. Stiamo parlando della Lazio, che a fine anno andrà incontro verosimilmente a una rivoluzione tecnica.

La Juventus, e il suo ds Giuntoli, sanno bene come infilarsi in queste trame e sfruttarle al meglio. Infatti il dirigente ha già in mano un accordo con Felipe Anderson, in uscita dai biancocelesti. Attento alle opportunità di rinforzare la propria rosa, l’ex Napoli sembra aver messo gli occhi su un altro talento biancoceleste che potrebbe portare un valore aggiunto alla squadra di Allegri.

A fine stagione i bianconeri potrebbero dunque ritrovarsi ad avere in rosa, e questo dipenderà anche dai destini di Sarri e di Allegri e dalle scelte tecniche, due ex Lazio. Entrambi in uscita, entrambi lontani dal rinnovo e sul mercato. L’ultima parola poi, spetterà a Lotito, presidente difficile da convincere e non nuovo a ribaltoni di mercato.

Juventus, il nuovo obiettivo: Giuntoli pesca ancora dalla Lazio

Secondo quanto riportato da TuttoSport, la Juventus dopo Felipe Anderson sarebbe intenzionata a puntare su un altro gioiello di Lotito. Si tratta di Mattia Zaccagli. Il giocatore, oggetto dell’interesse dei bianconeri, potrebbe risolvere i problemi di fascia della Juve, e la Lazio non dovrebbe opporsi alla sua partenza. Questo anche considerando le ultime buone prestazioni dell’ala danese Isekson.

L’ex Verona, arrivato a Roma per diventare un titolare inamovibile, in questa stagione ha messo a segno 24 presenze e solo 4 reti. Dopotutto, Sarri negli ultimi mesi ha spesso cambiato formazione, e lo spazio per lui potrebbe ridursi ancora in futuro.

Juve, i costi delle operazioni Felipe Anderson e Zaccagni

Zaccagni dunque, che al momento non ha mai parlato di rinnovo di contratto con la società, potrebbe lasciare la Lazio in estate. Il mercato che si aprirà a giugno potrebbe essere l’ultima occasione per i biancocelesti di monetizzare, visto che il contratto del calciatore scade nel 2025.

Il suo valore di mercato si aggira oggi sui 25 milioni di euro, ma Giuntoli, facendo forza anche sull’ingaggio e sul contratto in scadenza tra un anno, potrebbe abbassare di molto le pretese di Lotito per la cessione. Discorso a parte per Felipe Anderson. Il brasiliano non rinnoverà con la Lazio – anche se è stato fatto un ultimo tentativo. La Juventus ha già messo sul piatto per lui 4 milioni a stagione per 3 anni, e avrebbe anche l’accordo con il giocatore.