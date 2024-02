Ciao ciao Napoli, Osimhen ha già trovato casa | La data dell’addio

Osimhen ha scelto la sua prossima destinazione. Il nigeriano, appena tornato dalla Coppa d’Africa, saluta il Napoli.

Victor Osimhen sembra veramente destinato a lasciare il club partenopeo al termine della stagione in corso. Le voci di mercato sul suo futuro si fanno sempre più insistenti, e secondo recenti rumor pare che un top club europeo abbia messo gli occhi su di lui, rendendo la sua partenza inevitabile in estate.

Osimhen, arrivato al Napoli nell’estate del 2020 con grandi aspettative e un enorme investimento economico, non è riuscito a esprimere appieno il suo potenziale in questa ultima stagione a causa di infortuni ma anche di tante incomprensioni – a livello societario -. Nervosismo e frustrazione che non sono andati via con il rinnovo fino al 2026. Tuttavia, il suo talento è indiscutibile e molti club di alto livello sono interessati ad aggiudicarsi le sue prestazioni.

Il giocatore sembra pronto a abbracciare in estate una nuova sfida, senza rimorsi nei confronti del Napoli. Nonostante la brevità del suo periodo in maglia azzurra, il percorso è stato intenso. Osimhen, trascinatore dei campioni d’italia 2023, è pronto a imporsi a livello internazionale con la nuova maglia di un top club e i partenopei pronti a monetizzare e reinvestire.

Osimhen, su di lui un top club: si chiude in estate

“Voglio concludere la stagione al Napoli nel migliore dei modi, poi ho già preso la mia decisione sul futuro“. Con queste parole Victor Osimhen, in una recente intervista alla CBS, aveva di fatto salutato il Napoli. L’attaccante si prepara a cambiare casacca dopo una stagione fatta di alti e bassi, meme non tanto graditi, incomprensioni tecniche – anche inspiegabili ai tempi di Garcia -.

L’addio sembra imminente e a piombare sul nigeriano sarebbe stato il Paris Saint Germain. I francesi infatti, che come il Napoli saranno orfani in estate del loro calciatore più importante, potrebbero puntare su Osimhen per l’attacco. Mbappé nelle scorse ore ha comunicato alla società la sua volontà di lasciare Parigi, e adesso Al-Khelaifi si aggirerà per l’Europa in cerca di talenti per rimpiazzarlo.

Anche il Chelsea su Osimhen: nodo Champions League

Ma gli estimatori per Osimhen non mancano in Inghilterra. Più volte si è parlato della Premier League come destinazione preferita del giocatore, anche se l’idea PSG stuzzicherebbe il numero 9. Su di lui ci sarebbe secondo quanto riferito dall’estero anche il Chelsea. Destinazione gradita dal nigeriano, il quale ha sempre visto nei blues una grandissima opportunità – club del suo idolo Drogba -.

Al momento però il Chelsea non potrebbe garantirgli la Champions League il prossimo anno, a differenza dei francesi. Il Paris sarebbe pronto a chiudere per Osimhen a luglio, nella prima fase del calciomercato, considerando che un top club come il PSG difficilmente aspetterà le ultime settimane di agosto per mettere dentro il colpo più importante ossia il sostituto di Mbappé.