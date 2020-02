Episodio incredibile quello che è accaduto durante Grosseto-Monterosi. Il mister dei padroni di casa, Magrini, decide di sostituire Cretella con il difensore Ravanelli. Ma il cambio non è stato gradito dallo stesso giocatore che pare abbia detto qualcosa al proprio allenatore. La reazione di Magrini è stata immediata, il tecnico ha dato una manata in testa al centrocampista, ma di fatto non lo centra in modo preciso. Qui il video: