Duro episodio di razzismo in Portogallo, durante il match tra Vitoria Guimaraes e Porto, Marega, infuriato dopo aver segnato la rete dell’1-2 per via dei numerosi cori rivolti dai tifosi di casa ha reagito di conseguenza. Prima si è messo in testa un seggiolino proveniente dagli spalti, poi dopo aver ricevuto il cartellino giallo per il gesto, ha deciso di lasciare il campo. I compagni hanno provato a farlo desistere, ma il calciatore non ha sentito ragione. Infuriato anche il tecnico, l’ex Inter Sergio Conceicao.