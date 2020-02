Scontri prima della partita Rimini Modena di sabato pomeriggio tra i supporter delle due squadre. Secondo quanto riporta “Il Corriere di Romagna”, tre soggetti sarebbero stati identificati, ma le forze dell’ordine stanno ancora cercando altri eventuali coinvolti. Le due fazioni si sarebbero affrontate in via Flaminia Conca. All’arrivo della Polizia sono state lasciate a terra aste, cinghie e bastoni. I soggeti fermati dalla Poliia hanno raccontato di essere stati assaliti, ma gli agenti non credono all’ipotesi dell’agguato.