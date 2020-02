Potrebbe esserci ancora un clamoroso ribaltone sulla panchina del Livorno. Secondo quanto riporta “Iltirreno.it”, il patron dei granata, Spinelli, avrebbe convocato quest’oggi il tecnico Breda nei suoi uffici di Genova. In caso di esonero, ci sarebbe ancora sotto contratto Tramezzani, ma quest’ultimo dopo le promesse non mantenute – si legge – non tornerebbe in sella. Si profilano quindi due soluzioni interne: il tecnico della Primavera Cannarsa oppure Antonio Filippini, già tesserato.