Gravina sulle riforme: «Se c’è voglia di continuare a ballare sul Titanic, io toglierò la musica»

Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, nella conferenza stampa post consiglio ha parlato in merito alla questione riforme.

Ecco le sue parole:

«Il problema della riforma del calcio italiano non è quello della riforma dei campionati, mi stupisce che si riduca il nostro impegno al numero di squadre. Lo ritengo offensivo. Il tema centrale è mettere in sicurezza e dare contenuto a quel termine che si chiama sostenibilità. Oggi siamo nella fase delle emergenze per non aver saputo gestire le urgenze – ha proseguito – Quando porterò il piano strategico voglio nomi e cognomi di chi approva un piano di salvaguardia e chi invece parla di riforme ma non le vuole mettere in pratica. Se c’è voglia di continuare a ballare sul Titanic, io toglierò la musica, balleranno senza»