Milan, niente Antonio Conte: “Rinnova Pioli” | Le voci erano vere

Il tecnico leccese non siederà sulla panchina rossonera nella prossima stagione, con l’attuale allenatore del Diavolo che rimarrà al suo posto e prolungherà addirittura l’accordo.

Siamo giunti ormai nella seconda metà della stagione, ed è tempo per le varie società di cominciare a fare i primi bilanci dei risultati ottenuti fino a questo momento e, di conseguenza, di valutare il lavoro svolto dai vari tecnici.

In casa Milan ad esempio fino ad oggi è stato criticato parecchio il lavoro svolto da Stefano Pioli, e diverse ipotesi sono state fatte per il suo futuro. L’ultima vede il suo addio a fine stagione con approdo di Conte sotto la Madonnina.

Quest’ultima voce, che in un primo momento aveva mandato in estasi i tifosi, però di recente è stata completamente smentita. Il leccese non arriverà al Diavolo, visto che sarà proprio il tecnico emiliano a rinnovare il contratto.

Deciso il futuro della panchina milanista

Nelle scorse ore Telelombardia ha lanciato una bomba clamorosa secondo la quale Antonio Conte avrebbe trovato l’accordo con la società rossonera per guidare la squadra nella prossima stagione. A quanto pare il tecnico leccese, dopo aver dialogato ha lungo con il nuovo dirigente Zlatan Ibrahimovic, ha accettato le condizioni dettate dal Milan, apprestandosi ad affrontare una nuova esperienza sulla panchina di una big di Serie A.

La notizia è stata accolta con grande entusiasmo dai tifosi, ma alcuni di loro hanno fin dal primo momento voluto ironizzare visto che a loro dire l’affidabilità della fonte è davvero molto scarsa, visto che già in passato è capitato che siano state sganciate indiscrezioni del genere mai realizzatesi. In particolare un utente di Twitter ha voluto ironizzare condividendo la news, e accompagnando il post scrivendo la frase ”Quindi arriva Thiago Motta o rinnova Pioli”.

Panchina Milan, serve chiarezza

Al momento il futuro della panchina milanista sembra essere ancora poco chiaro. Di sicuro il nome di Antonio Conte piace e non poco alla dirigenza, ma le voci sganciate da Telelombardia ancora non hanno ritrovato riscontri ufficiali. Perciò le ipotesi continuano a rimanere parecchie in vista della prossima stagione.

Lo stesso Thiago Motta rimane uno dei profili più validi per il futuro del Diavolo, così come quelli di De Zerbi e del sogno Jurgen Klopp, che ha annunciato l’addio al Liverpool. Tuttavia, qualora riuscisse a raggiungere gli obiettivi rimasti in questa stagione (vittoria di Europa League e scudetto, cosa alquanto complicata), non sarebbe da escludere un rinnovo contrattuale per Stefano Pioli.