TMW: “Fiorentina, accordo con la Roma per Belotti”

L’ex rosa Belotti pronto a cambiare maglia.

Come si legge su “TMW” la Fiorentina ha infatti trovato l’accordo con la Roma per prendere l’attaccante in prestito secco, oneroso, fino al prossimo 30 giugno.

L’affare è in dirittura d’arrivo e manca da trovare soltanto l’intesa tra il calciatore e la società gigliata, che non sarà comunque difficile da trovare.

L’operazione si farà a prescindere dall’addio di M’Bala Nzola, con l’angolano che potrebbe comunque terminare la stagione in prestito in Premier League.